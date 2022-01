Solaris #27 (Space Afrika, Moor Mother, Ikonika, Lee Gamble…)

Il primo Solaris del 2022 guarda ancora ai migliori dischi di elettronica del 2021, recuperando, tra gli altri, gli ottimi lavori di Moor Mother, Drew McDowall, Leron Carson e Native Soul.

Playlist

Space Afrika – Ladybird Drone

Moor Mother – Rogue Waves

Pye Corner Audio – Symbiosis

Sangre Nueva – Hurt

Seven K, Skee Mask & Text Chunk – Arrakis

Native Soul – The Beginning

Leron Carson – Sof n Thik

Das Ding – Dream Decay

Ikonika – Your Body

Parris – Movements (w/ Carmen Villain)

Lee Gamble – Iperpassive

Drew McDowall – Agalma V (ft. Kali Malone)

Fragments of Blue – Princess Diana of Wales