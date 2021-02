Solaris #18

Il primo amore non muore mai: per questo motivo la nuova puntata di Solaris è un tuffo nelle origini fatto di sonorità dark wave, minimal wave, industrial, italo e acid.

Playlist

Tara Cross – Tempusfugit

Lebanon Hanover – Living on the Edge

Hard Cops – Dirty

Cabaret Voltair – Sensoria

Arthur Johnson, Cosmo Vitelli – Perfect Stranger

Philippe Laurent – Distorsion

Das Ding – Reassurance Ritual

Rude 66 – The 1000 Years of Storm

Olivia – Desert Trip

Rogue Filter – That’s Right

I-F – Secret Desire (vox)

Cybonix – Shake your body