Solaris #15

Una puntata di inizio autunno di Solaris che si muove tra sonorità e ritmi ambient, pietre miliari dell’elettronica recente (Kuedo e Andy Stott tra tutti), trovando un’accelerata finale grazie agli ultimi singoli di Cabaret Voltaire e Filmmaker.

Playlist

Felicia Atkinson – Lighter than Aluminium

Susumu Yokota – Tobiume

The Marx Trukker – The Leisure Bore

Andy Stott – Versi

Equiknoxx – A world of Welsh

Cosmo Vitelli – Kuldip

Kuedo – Whisper Fate

Shinichi Atobe – Free Access Zone 1

Shinichi Atobe – Butterfly Effect

Cabaret Voltaire – Vasto

Filmmaker – Signal