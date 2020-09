Solaris #14

“Summer is a traitor”: canta così Jonnine Standish nell’ultimo singolo della producer di casa Hyperdub Loraine James, che – non a caso – chiude questo Solaris di fine estate/inizio autunno.

Un ponte agrodolce tra le due stagioni, un’ora di crescendo che parte dall’ambient del duo mancuniano Space Afrika, attraversa i toni caldi dell’electro-balearic e approda a synth abrasivi e reminescenze acid.

Playlist

Space Afrika – dairyday4

The Grid – Floatation (Special Request Remix)

The Pilotwings – Massilia Attack

The Primitive Painter – Invisible Landscapes

Willie Burns – Steel Drum

Joel Graham – Geomancy

Entro Senestre – Silent Weapons For Quiet Wars

Black Meteoric Star – Disorienting Shapes

Black Meteoric Star – Love Song #3

Innyster – Cut Eleven

Loraine James – Don’t You See It ft Jonnine