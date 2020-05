Solaris #12

Ballate electro dark e sperimentazioni sul ritmo sono il fil rouge della dodicesima puntata di Solaris, registrata a Londra in un “soleggiato” pomeriggio di lockdown.

Playlist

HTRK – You Know How to Make Me Happy Lifted

Jonnine – You Can Leave The Vampires

Pye Corner Audio – Satan’s Little Helper

Patricia – Liminal States

Demdike Stare – Jannisary

Florian Kupfer – Wave90

Aïsha Devi – Mazdâ

Beatrice Dillon – Workaround Seven

Hoshina Anniversary – Sagarifujy

KWC 92 – Macau Ferry

Lukid – Conked Out

Satoshi & Makoto – White Wall

SabaSaba – Magma