Solaris #11

L’undicesima puntata di Solaris è un percorso altalenante tra ritmi morbidi e ruvidi, definito da ballate ambient, sperimentazioni synth e un cuore industrial.

Playlist

Lifted – Now More Than Ever

EASTER – Liver

Dj Python – Chalet

Pye Corner Audio & Not Waving – Twisted Wire Pair

Identified Patient – The Drip

Men With Secrets – The Misfortunes of Virtues

Borusiade – To the Self

Cop Envy – Dash To Finish

Hiro Kone – Twisted

Fera – Yung Leaf

Metro Crowd – Gas in a Wagon

Photonz – New Advent

Yu Su ft. Michelle Helene Mackenzie – Little Birds, Moonbath