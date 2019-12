Solaris #10

L’ultima puntata di Solaris è un viaggio nell’elettronica made in UK, in compagnia di Space Africa, Actress, Lanark Artefax, Lord Tusk e Overmono. Non manca però lo sguardo a casa, grazie alla maestosa nuova fatica di SSIEGE.

Playlist

Space Africa – gwabh

Lukid – Laroche

Bruce – Ore

Lanark Artefax – Corra Lin

SSIEGE – Regina

Special Occasion – Sandstone

Curses – Tutto Nudo

Cabaret Nocturne – Blood Walk

Skee Mask – Rev8617

Overmono – Daisy Chain

Lord Tusk – Beyond Limitation

Tribe of Colin – Self Distance

Actress – Falling Rizlas