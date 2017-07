Una sola data italiana per gli Angelcorpse: mercoledì 16 agosto a Parma

Riceviamo e pubblichiamo. Qui l’evento su Facebook.

Mercoledì 16 agosto dalle ore 18:00

L’isola Risto Bar

Via Mercalli 13/a, 43122 Parma

McQueen PUB, Emilia Speed Metal e Blasphemous Art Records sono orgogliosi di presentare l’unica in Italia degli Angelcorpse.

La band death/black di Pete Helmkamp torna in Italia per replicare il massacro che nove anni or sono devastò il Country Star.

Band in apertura:

Uncreation

Whiskey Ritual

Hellish God

Necromorbid

L’organizzazione suggerisce un modo per pernottare a chi eventualmente arrivasse da fuori.

Tariffa scontata di € 19,00 per le camerate da 5/6 letti ed € 42,00 per la camera doppia.

Tutte le altre camere avranno i prezzi standard che trovate sul listino dell’Ostello della Gioventù di Parma.

Tale tariffa è comprensiva solo di pernottamento e biancheria da letto. A parte, potranno essere prenotati il servizio di prima colazione (€ 3,00 a persona al giorno) e gli asciugamani (€ 1,50 a persona).

Per la prenotazione gli ospiti potranno mandare una richiesta di disponibilità qui, riportando il codice “TDN16” nella sezione “Altre richieste”.

Al momento della prenotazione verrà richiesto il pagamento della prima notte di soggiorno con carta o bonifico bancario. Le suddette tariffe non sono rimborsabili, neanche in caso di cancellazione dell’evento.