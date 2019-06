Sofia Jernberg, Kate NV, Charismatic Megafauna e altri a luglio per Ipernatural (Centrale Fies – Dro, TN)

Quest’anno Drodesera arriva a trentanove edizioni (dal 19 al 27 luglio, presso Centrale Fies a Dro in provincia di Trento). Il tema sarà “Ipernatural”, che – citiamo il comunicato stampa – indica una miscela biologica di morfologie ibride di organismi viventi e fossili. Riscrive le regole tassonomiche, slargando i confini del reale. IPERNATURAL è il contesto culturale e politico dell’immaginario che vogliamo praticare. IPERNATURAL è anche un aggettivo predisposto a nuove nature: una realtà mutevole in netta opposizione all’ordine precostituito. Il titolo di questa nuova edizione del festival, è un nuovo movimento dello sguardo, uno zoom su un particolare delle mappe disegnate nelle due precedenti edizioni di Supercontinent e Supercontinent2, dove il contesto artistico non si mimetizza più, non accetta più di nascondersi dentro forme codificate ma riafferma la molteplicità e aspira all’alta visibilità. Si fa notare.

Il festival è dedicato alle arti performative e alla performance art: qui vedrete man mano prendere corpo tutto il programma (ci sono anche due preview).

Alma Söderberg, artista presente in molte edizioni del festival e qui invitata come curatrice “to bring sunshine in your heart”, si occuperà di “Alma’s Club”, cioè del lato notturno e musicale di Drodesera. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio…

DOMENICA 21 LUGLIO

(sala) FORGIA

Sofia Jernberg – One Pitch: Birds for distortion and mouth synthesizer

Sofia Jernberg è una cantante, compositrice, improvvisatrice e performer sperimentale . È cresciuta in Etiopia, Vietnam e Svezia. Dal 2011 vive a Oslo, Norvegia. L’abbiamo ascoltata nella Fire! Orchestra. Come compositrice ha creato opere commissionate da Barents Composer Orchestra, Swedish Radio P2, Stockholm Jazz Festival, Trondheim Jazz Orchestra, vocal ensemble Oslo 14, Klang – Copenhagen Avantgarde Music Festival, BANFF – Center for arts and creativity, The Gothenburg Combo e vari altri ensemble da camera.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

(sala) FORGIA – h 00:15

KATE NV – FOR

NV è un progetto solista di Kate Shilonosova, produttrice, cantante, compositrice, sceneggiatrice, co-autrice e front girl della band new wave post punk di Mosca “ГШ”. Ex allieva di RBMA nel 2014 e di Onebeat nel 2015, e membro della Moscow scratch orchestra. Il suo progetto solista, NV, scava gli angoli più remoti dell’elettronica new wave, estatica e bubblegum per creare delle gemme pop sperimentali. Kate NV trae ispirazione da una vasta gamma di influenze: dal pop giapponese degli anni ’80 alla musica concreta e alla classica contemporanea.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

(sala) FORGIA – h 00:00

Tian Rotteveel – Blunt Runner

Tian Rotteveel (NL), compositore, performer, coreografo e tutto ciò che sta tra la pratica del suono e del movimento. È affascinato dal fatto che sia il suono che il movimento possono materializzarsi in un significato o in qualcosa di riconoscibile e allo stesso tempo in una mera sensazione e in una pura amplificazione di sé. Il suo lavoro Soulsqueezing (2012) è il primo risultato che unisce la pratica del suono a quella del movimento.

VENERDÌ 26 LUGLIO

(sala) FORGIA – h 00:00

Charismatic Megafauna – A live concert

Le Charismatic Megafauna sono Jenny Moore, Georgia Twigg e Susannah Worth, un dance-punk trio di Londra, UK. Dal 2014 hanno suonato in prati, festival, appartamenti, magazzini, musei, gallerie, pub e scantinati. Hanno pubblicato l’EP Maxi Brief registrato live alla Tate Modern nel 2016, e il loro album di debutto Semi Regular nel 2018.

Semi-Regular by Charismatic Megafauna

SABATO 27 LUGLIO

(sala) FORGIA – h 00:30

Milkywhale – Milkywhale

Milkywhale è un duo electronic pop: Melkorka Sigríður Magnúsdóttir (cantante/performer) e Árni Rúnar Hlöðversson (produttore, FM Belfast). Originariamente, il risultato della loro collaborazione doveva essere una performance di danza. Da allora Milkywhale ha suonato in diversi festival tra i quali Roskilde Festival, Sónar Reykjavik, Reeperbahn, La Mercé Barcelona e Canadian Music Week.