SIXCIRCLES, New Belief

I Sixcircles sono un duo composto da Sara Montenegro (già impegnata in Messa e Restos Humanos) e Giorgio Trombino (Haemophagus, Assumption, Elevators To The Grateful Sky, Furious Georgie…) a voce e strumenti, nato fra Palermo e Treviso ad agosto 2017.

Queste le indicazioni biografiche e le note a margine per un lavoro contraddistinto da una marcata pulsione psichedelica e dal suo bagnarsi di volta in volta in lidi differenti, dall’apertura fuzz alle digressioni acid-folk, senza mai perdere una sua identità ben precisa e una chiara passione per i suoni vintage a cavallo tra Sessanta e Settanta, in quello che potremmo definire senza troppi problemi un percorso a ritroso nel tempo da parte di due appassionati. Appare immediatamente chiaro, infatti, come Sara e Giorgio non si limitino a una generica rivisitazione di luoghi comuni, ma si perdano in una ricerca certosina di un mood oltre che di un suono, tanto da celare ogni possibile aggancio col presente (anche la registrazione è stata masterizzata in analogico su nastro). Così, tra giochi di voci e riverberi, dilatazioni e impennate, New Belief compie una piccola magia e trasporta l’ascoltatore in un’epoca e soprattutto in un luogo ben preciso (California, what else?), perdendosi in fumi lisergici e falò sulla spiaggia, immagini sgranate e tessuti Paisley. La riuscita del trucco è possibile anche grazie alla varietà delle angolazioni da cui la scena viene fotografata in modo da rendere il tutto dinamico e mai uguale a sé stesso, fino a creare una sorta di immagine tridimensionale in note. Non bastasse, New Belief ha dalla sua il fatto di essere stato composto e registrato in soli tre mesi, un aspetto all’apparenza secondario che, in realtà, ha consentito di non perdere la spontaneità e la genuina voglia di lasciarsi andare a questo giro di giostra senza appesantirlo con ritocchi e perfezionismi di sorta. Anche per questo, alla fine ci si abbandona con piacere alle spirali sonore dei Sixcircles e non si rimpiange la scelta di essere entrati in questo luna park velato di nostalgia, anche se pur sempre di un luna park si tratta.