Simone Faraci: in ascolto “Vox Aeterna”, tratto da Echo Ex Machina

Da queste parti abbiamo parlato varie volte del recupero della voce (in quanto strumento non replicabile) nei giri di elettronica “radicale”. Ad esempio intervistando David Sutton (LXV). Oggi tocca a Simone Faraci dei Minus (giro Slowth Records e Tempo Reale) misurarsi con essa: Echo Ex Machina è il suo primo disco da solo e si basa su voci mediate dalla tecnologia. Esce fra un paio di giorni sempre per Slowth Records e noi vi facciamo sentire in anteprima “Vox Aeterna”, protagonista Agnese Banti, trasformata in un incubo di Ligeti.

Echo Ex Machina by Simone Faraci