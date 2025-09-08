SHOEGAZA, la scena shoegaze dal vivo per Gaza

Mentre in questi giorni alla Mostra del cinema di Venezia “The voice of Hind Rajab” si porta via soltanto il Leone d’Argento, è la voce della scena shoegaze italiana ad animare una serata-evento di musica dal vivo a sostegno della popolazione palestinese, nata con il semplice ma potente entusiasmo di voler fare le cose, ma anche di voler prendere posizione. Questa è SHOEGAZA, geniale blend tra il genere musicale e la città devastata nella Striscia, da un’idea di Valentina Zona, giornalista di Rockerilla e SentireAscoltare, e si terrà sabato 27 settembre, all’Arci Bellezza di Milano, a partire dalle ore 20:30.

Dal guardarsi le scarpe al guardare in faccia la realtà, disarmante e da disarmare. Con l’adesione di quattro band sul palco: Cosmetic (tornati mesi fa con il nuovo album Normale), oltre agli emergenti chiaroscuro, Edless e Brina. L’artwork della locandina è dell’illustratrice Resli Tale. Il ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere e, per chi sia impossibilitato a partecipare, è comunque possibile contribuire donando direttamente alla ONLUS. Prenotazioni consigliate su Dice.