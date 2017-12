SHIT & SHINE, Musica Lavapiatti / DJ BALLI & GIACOMO BALLA, Svelto

I due nastri in questione, pubblicati da Artetetra in occasione del Cassette Store Day di quest’anno, inaugurano la serie “Functional tools for a better house living” (FT4BHL), dedicata allo svolgimento dei lavori domestici: i primi protagonisti sono Shit & Shine e il bolognese Dj Balli in collaborazione telepatica con niente meno che Giacomo Balla.

Entrambi i lavori sono caratterizzati da una certa ossessività, da una tendenza alla ripetizione che qui ci sta tutta, visto il compito a cui sono destinati. Balli svolge il tema assegnato con la consueta ironia, mettendo insieme musica gabber e futurismo in una techno estremamente curata, fatta di bpm elevati e musichette da videogame: velocità e dinamismo di pezzi come “Hakken In Freedom” o “Gabberina Luminosissima” sarebbero andati a genio, ci possiamo scommettere, alla cerchia del buon vecchio Balla, tirata dentro grazie a quelle che sembrerebbero registrazioni d’epoca.

Con gli anni abbiamo imparato ad aspettarci di tutto da Craig Clouse, mente tanto malata quanto prolifica dietro al progetto Shit & Shine: qui declina il tema in maniera decisamente meno frenetica rispetto a Balli, comincia con un groove pigro su cui dispone arpeggi sintetici e melodie vocali in modalità autotune: una sorta di caricatura degli ultimi quarant’anni di black music che va avanti per tutto il primo lato. Giriamo la cassetta e troviamo una cascata ritmica di synth su un beat abbastanza meccanico, ravvivato qua e là da inciampi e incidenti di percorso piazzati ad arte: rimanendo sul tema del lavaggio delle stoviglie, laddove la prima traccia mi sembra molto adatta alle operazioni di insaponatura, con i suoi movimenti rotatori, la seconda è perfetta per le più monotone operazioni di risciacquo.