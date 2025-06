Shapednoise: in ascolto “I Saw The Light” (feat. Loraine James & Moor Mother)

Ci abbiamo messo del tempo, ma l’anno scorso abbiamo approfondito il discorso con Shapednoise su Absurd Matter. Ora tocca ad Absurd Matter 2, previsto per il 19 settembre sulla nuova etichetta di Nino Pedone, Weight Looming. L’album nuovo ha a che fare con metamorfosi e disorientamento. Diagnosticato con la malattia di Ménière nel 2022, Shapednoise, secondo il comunicato stampa, incanala la perdita dell’udito in una consapevolezza più acuta. Denso, immersivo e mistico, l’album riflette un rapporto in evoluzione con la percezione.

Shapednoise, Loraine James e Moor Mother si uniscono per la prima volta in “I Saw The Light”. Buon ascolto.