SHAAM LAREIN, Sculpture

Nelle vene di Shaam Larein scorre sangue mediorientale, ma è cresciuta a Stoccolma e attinge da una varietà di artisti tanto ampia quanto il suo background personale. Ha trovato la sua dimensione vocale ideale recitando nel teatro itinerante del padre e ora sintetizza le sue esperienze facendo confluire suggestioni legate alle proprie origini in un contesto assimilabile al doom. Atmosfere tetre si inseriscono su di un tappeto sonoro minimalista che pare costruito intorno a chiaroscuri umorali e al fascino emanato dalla sua stessa oscurità. I brani inclusi in Sculpture sono legati da sensazioni simili e impreziositi da variazioni emozionali che caratterizzano ognuno di essi con differenti sfumature e una maggiore o minore intensità interpretativa. La musicista è riuscita a trovare un proprio linguaggio che pur richiamando alla mente altre artiste (Anna von Hausswolff in primis) ha una sua specificità e viene qui sviluppato coerentemente, preservandone gli elementi costitutivi e dunque l’identità. La copertina di Sculpture è in tal senso esemplare di ciò che rappresenta: un album plumbeo, in cui anche i flebili spiragli di luce compaiono in scale di grigio. Non vi è alcuna via di uscita e nel suo reiterare determinate soluzioni stilistiche, diviene una trappola da cui è improbabile liberarsi.

Sculpture by Shaam Larein