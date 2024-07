La leggenda Seefeel torna il 30 agosto su Warp. Everything Squared è un mini-album di 6 pezzi composto ed eseguito principalmente dal duo Mark Clifford e Sarah Peacock, con il basso di Shigeru Ishihara in due brani. Masterizzato dall’ingegnere berlinese Stefan Betke aka Pole presso Scape Mastering e al solito col design di Ian Anderson (The Designers Republic).

