Sedna: un video da The Man Behind The Sun

I SednA (Cesena) hanno pubblicato un estratto video dall’album The Man Behind The Sun, in uscita il 13 settembre via Spikerot Records e disponibile in pre-order qui.

The Man Behind The Sun è il terzo full-length dei SednA, ed è, secondo Spikerot, un susseguirsi di luci ed ombre, un solo brano dalla durata di 33 minuti che abbraccia sonorità Black e Doom, impresiosite da innesti Post Rock e Ambient.

Altre informazioni sull’album: registrazione missaggio di Enrico Baraldi al Waiting Room Studio di Bologna, mastering di Lorenzo Stecconi (Roma); ospiti speciali Benjamin Guerry (The Great Old Ones, alla voce), Lorenzo Stecconi (Lento, synth e chitarra)

Il video è stato diretto da Filippo Cinotti.