SEC_: il video di “Orogenesi”

Il musicista elettroacustico e compositore Mimmo Napolitano, in arte SEC_, sentito all’opera anche con Weltraum, Strongly Imploded, Endorgan e con gli Aspec(t), al lavoro inoltre sulla rassegna “La Digestion”, ha da poco pubblicato la sua traccia “Orogenesi”, concepita nel 2016.

“Orogenesi”, elettrica, incombente e primaria come gli ultimi Emptyset, è accompagnata da un video di Andrea Saggiomo (70fps), basato di una coppia di filmati una a fianco all’altro, mandati verso lo schermo da due proiettori – opportunamente manipolati – di pellicole Super 8, opportunamente alterate: in questo caso sembra di aver a che fare con due vecchie tv a tubo catodico e in bianco e nero, le cui immagini vengono deformate col trucco della calamita (se siete nati dopo un certo anno è normale che non mi stiate capendo). Le due estetiche, entrambe legate all’analogico (SEC_ usa un registratore Revox e altra strumentazione non digitale per maneggiare e combinare i suoni), sono in perfetta simbiosi, anche per via della loro naturale oscurità.