xUnitedx nasce da un’idea di Flavio Adducci, che – durante il lockdown e il conseguente stop ad ogni attività collegata alla musica – ha pensato di riunire la scena hardcore romana in un’iniziativa che tenesse viva l’attenzione e desse un obbiettivo comune ai gruppi in questo difficile periodo.

Così, da un post sui social e dal riscontro positivo ottenuto si è cominciato a focalizzare l’attenzione sulla forma e la finalità da attribuire al tutto, in particolare allargando l’ambito territoriale a tutto il Lazio per dare visibilità a quante più formazioni possibili oltre ad offrire agli ascoltatori un quadro esaustivo della scena nelle sue varie sfaccettature, dall’hardcore punk al grindcore, dall’Oi! al punk-rock.

Tra i tantissimi nomi coinvolti troviamo vecchie conoscenze e nuove realtà, come Plakkaggio, Neid, Short Fuse, The Difference, No More Lies, Failed, Second By Default, Incivic Assistant, xSenselessxPositivityx e tantissimi altri ancora. Alla gestione del progetto si è in seguito aggiunto Francesco Bazzurri, regista a capo della compagnia teatrale romana Sipario7, che si è anche occupato delle grafiche della raccolta.

Se Beccamo Ner Pit!, questo il nome della compilation, uscirà in formato digitale su Bandcamp il 15 luglio 2020 e per ora vi lasciamo i contatti per tenervi aggiornati.

Contatti: Facebook, mail