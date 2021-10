Sciarrino, Area Sismica e l’immaginazione necessaria

Non si adagia sugli allori Salvatore Sciarrino. Da decenni punto di riferimento della musica contemporanea, ha ancora voglia di mettersi in gioco. Protagonista della delicatissima fase che seguì il declino del serialismo, il compositore siciliano dal 1° al 3 ottobre ha guidato una residenza artistica con l’Istantanea Ensemble e voluta da Area Sismica, associazione culturale che ha sede a Ravaldino in Monte, nelle colline forlivesi. Al fianco degli interpreti e dei compositori che costituiscono Istantanea, Sciarrino ha lavorato in vista del concerto che si è svolto nella giornata conclusiva. È stato interessante conoscere il suo punto di vista su questa esperienza, anche collocandola nel contesto del nostro tempo.

Cosa L’ha portata ad impegnarsi in questa residenza di Istantanea Ensemble?

Salvatore Sciarrino: Attraverso una semplice telefonata di Ariele Monti (presidente di Area Sismica, ndr) che mi proponeva uno strano soggiorno informale e che prevedeva l’incontro con strumentisti e compositori. Ho accettato immediatamente.

Quali ritiene gli assi portanti del progetto e come si collocano nel panorama musicale del 2021?

La trasversalità è quello che colpisce già nel nome: “area sismica”, cioè instabilità, movimento, trasformazione, problematicità, natura dell’uomo e del pianeta. Area Sismica è un’associazione proiettata al costruire appartato ovvero volto a ciò che ancora non esiste: immaginazione necessaria.

Come sta andando la residenza?

Qui si diventa amici, si discute, si condivide lo stesso spazio semplice. È certo questo il presupposto di qualsiasi rapporto umano ed è la base della società e di un vero comunicare fuori dall’inquinamento per eccesso di dati. Noi siamo in aperta campagna in un luogo non ufficiale, ma vero e irreale, ideale rispetto agli spazi urbani e ufficiali della musica.

Come ha visto cambiare la musica in questi decenni e cosa prevede per i prossimi?

Alcuni cambiamenti sostanziali dell’oggi riguardano il rapporto stanco e casuale fra le istituzioni, gli artisti e il mondo. Si restringono alcune prospettive, diminuiscono le occasioni di incontro. Le difficoltà della ricezione dell’arte non riguarda il suo linguaggio, quanto la politica che si occupi di più dell’uomo, che proponga una scuola, che non perda le tradizioni. Nessun linguaggio è in sé difficile. Invece la burocrazia è sempre disumana e punitiva. Riguardo al futuro non faccio l’indovino.

A cosa sta lavorando?

Terminata un’opera nuova per il teatro di Amburgo, sto tentando un quartetto di sax che dovrebbe nascere con il compiersi dell’autunno.

