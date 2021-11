Schneider TM + Lillevan in Italia (il 19/11 a Torino, con Fennesz e Ozmotic, e il 20 a Pordenone)

Riceviamo e pubblichiamo.

19 Novembre @ Circolo della Musica – Torino (+ Fennesz + Ozmotic)

20 Novembre @ Ridotto Teatro Verdi – Pordenone (organizza Scenasonica)

Schneider TM è il progetto musicale multidimensionale di Dirk Dresselhaus, che oscilla tra pop music elettronica e sperimentazione, qualche volta anche nella forma musicale dell’improvvisazione.

Schneider TM è attivo da metà degli anni ’90 e ha realizzato album per City Slang e Mute, suonando oltre 200 concerti e partecipando a festival di tutto rispetto come il Mutek a Montreal e Città del Messico, il Sonar a Roma, Barcellona e Tokyo, il Pukkelpop in Olanda, il Phonem in Turchia ed il Motomix Festival in Brasile.

Negli anni ha prodotto colonne sonore per film e progetti musicali per teatri, collaborando con artisti del calibro di Jochen Arbeit (degli Einstürzende Neubauten), Damo Suzuki (ex-Can), Werner ‘Zappi’ Diermaier (Faust), Günter Schickert, con video artist come Lillevan e Takehito Koganezawa o con ballerini come il giapponese Tomoko Nakasato, ma anche componendo improvvisazioni noise e drone con Ilpo Väisänen dei Pan Sonic (coi quali forma i Die Angel), Hildur Guðnadóttir, Oren Ambarchi, BJ Nilsen e Lucio Capece.

Quest’anno Dresselhaus ha pubblicato per la prima volta un disco su Editions Mego: The 8 Of Space è forse uno dei momenti più “pop” della sua discografia. Scrive l’etichetta: all the elements on The 8 of Space, the music, sounds, vocals and artwork fit together as a whole, creating a dazzling electro pop future questioning it’s own certainty. This is experimental electroacoustic pop music featuring glorious melodies dancing along human/machine voices, each track is a small universe that triggers the physical mind and tickles the subconsciousness.

Lillevan è stato fondatore del gruppo musicale/visual Rechenzentrum e negli ultimi anni ha collaborato con molti artisti tra i quali Fennesz, Vladislav Delay, Tarwater e Morton Subotnik.