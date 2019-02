Sâver: il video di “Dissolve To Ashes”

Vi presentiamo oggi i Sâver, gruppo norvegese in uscita per la Pelagic Records ai primi di marzo con l’album di debutto They Came With Sunlight. I tre definiscono la loro proposta come norwegian atmospheric sludge metal, una descrizione decisamente ficcante per un mix di bassi profondi, elettronica glaciale e violente bordate sludge, dal cui sovrapporsi e collidere nasce una proposta che ci ha incuriosito per la sua personalità e voglia di cercare un percorso autonomo all’interno di una scena sempre più affollata.

Dicono i musicisti: Con il video di “Dissolve to Ashes” abbiamo voluto sottolineare il legame con le nostre origini, mostrando le campagne norvegesi ricoperte di neve. Come accade per le varie parti del brano, anche lo scenario evolve rapidamente, dalle profonde vallate ai campi aridi. Queste immagini mischiate ad una fredda psichedelia rispecchiano in modo perfetto la natura dei Sâver.

Il video è stato realizzato da Finn G. Aagaard con le riprese di Jørann Normann e le visuals curate da Simen Skari.

Potete trovare l’album in pre-order a questo indirizzo.