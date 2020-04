Scorching Sunlight nasce dall’idea di comporre un’unica traccia costruita partendo da un tema principale che si evolva in diverse direzioni, cui si aggiungono due episodi maggiormente sperimentali e una personale interpretazione di “A Forest” dei Cure. Dal punto di vista tematico, l’ispirazione soggiunge in seguito a un viaggio in Islanda, dove l’essere circondati dalla natura incontaminata spinge a riflettere sul ruolo degli esseri umani e il loro destino. A differenza di quanto ascoltato in occasione della realizzazione dei primi due album, ora i Sator indugiano su atmosfere evocative in cui c’è meno spazio per avventurose digressioni ritmiche. Il brano di apertura ha inoltre una struttura circolare in cui la ripresa di determinati passaggi è funzionale alla fruizione nella sua totalità. Se ne raggiunge la sezione centrale passando attraverso un intro in crescendo e una prima esplosione in cui però non ne viene ancora espressa totalmente la carica emotiva. Il suo raggiungimento avviene a seguito di una divagazione dal retrogusto “post” e l’addensarsi di ulteriori emozioni. Con i suoi rintocchi dissonanti e atmosfere rarefatte, “Mesmerism” innalza la tensione conducendo a “Lament”, il cui incipit dal retrogusto dark ambient sfocia in un epilogo di una lentezza in apparenza insostenibile. Tra i suoi solchi si inseriscono ritmiche tribali e spunti di derivazione noise che si ritroveranno nella cover conclusiva, dove è come se a una riproposizione abbastanza fedele del brano originale fosse stata sovrapposta una lunga fuga strumentale sospesa tra sludge e psichedelia. Vi è una tensione atipica e inaspettata che ben si inserisce nel contesto di Scorching Sunlight, aggiungendo e allo stesso tempo togliendo qualcosa (di superfluo) allo stile Sator.

Scorching Sunlight by Sator