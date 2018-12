Abbiamo parlato da pochissimo di Four Movements Of A Shade di Sarram, uscito il 23 novembre 2018 per Midira Records: è un disco che si muove tra drone, doom, ambient e post-rock.

Questo è il video di “III” (opportunamente editata), realizzato da Claudio Spanu (Nubifilm Studio) e basato sull’arte di Zdzisław Beksiński, a cui è dedicato.