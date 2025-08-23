Sant’Anna Arresi e degli straordinari amici ringraziano Basilio Sulis

“Muore Basilio Sulis, martedì notte, improvvisamente, e ci si sente morire in tanti. Morire perché tutto intorno muore la vita piena, l’incontro con le grandi avventure artistiche, in questo caso con le migliori musiche jazz del pianeta, le più avanzate, quelle che hanno fatto la storia delle avanguardie e hanno conquistato i cuori di chi vede il jazz come una musica della vita nuova, non della routine.”

Scriveva così su ‘Il Manifesto’ Mario Gamba, critico musicale tra i più attenti e curiosi, quasi 5 anni fa, all’indomani della scomparsa di Basilio Sulis (qui la vecchia intervista di The New Noise).

Basilio aveva fondato, aveva letteralmente inventato quaranta anni fa il festival ‘Ai Confini tra Sardegna e Jazz’, nato da un’intuizione e dal desiderio forte di trovare rotte impensate che portassero in un piccolo comune del Sulcis, terra aspra e forte, ricca di miniere e oggi di spettacolari vigneti, il meglio del jazz mondiale.

Su quel palco, nella piazza del Nuraghe, ci sono passati in tanti: da Don Cherry – a cui sarebbe stato reso omaggio nel 2008, in una memorabile edizione dove passarono tutti, da Neneh ai figli Eagle-Eye e David Ornette, da Karl Berger con la compagna Ingrid Sertso a Carlos Ward, da Jean Jacques Avenel a Hamid Drake – a Anthony Braxton, da Roscoe Mitchell all’Arkestra di Sun Ra, da William Parker a Butch Morris, da Rob Mazurek a Archie Shepp. Impossibile citarli tutti e soprattutto impossibile nominare i tanti e tantissimi gruppi di giovani musicisti entusiasti che venivano dall’Europa e dagli Stati Uniti come dall’Italia, a conferma di una apertura mentale e di una curiosità che aveva pochi paragoni (non c’è dubbio che Basilio Sulis e Nicola Tessitore di Verona Jazz abbiano organizzato le rassegne più belle che si siano viste nei nostri confini…).

Basilio è stato un visionario ma anche un uomo con grandi capacità organizzative, dotato di un magnetismo e di un carattere indomito, mite e gentile ma fermo e irremovibile con chi tradiva la sua fiducia, burbero e aspro ma pronto a sciogliersi nel calore di un abbraccio e una risata improvvisa, con una visione politica e culturale della quale sentiamo ferocemente la mancanza.

Grazie a lui nel corso di questi quaranta anni il meglio della proposta musicale internazionale è transitato per Sant’Anna Arresi, divenuta meta di appassionati che ogni anno si ritrovavano a godere della musica, della compagnia, dei paesaggi e della storia di questa zona della Sardegna, dalla bellezza austera e solida, impreziosita da un mare incantato.

È quindi con grande piacere che segnaliamo l’omaggio che l’amministrazione comunale vuole rendere a Basilio Sulis, in occasione del 40° anniversario del primo concerto jazz nella Piazza del Nuraghe a Sant’ Anna Arresi, con un programma che prevede tra le altre cose la mostra fotografica “Basilio Sulis, l’uomo che varcava i confini” di Luciano Rossetti, che per tanti anni ha documentato con le sue immagini i protagonisti della rassegna, e con i concerti di Guido Coraddu e di un supergruppo che riunisce alcuni dei musicisti amici di lunghissima data di Basilio che si sono spesso esibiti su quel palco: Antonello Salis, Sandro Satta, Riccardo Lay, Alberto Balia, Don Moye e Dudù Kouate.

Pubblichiamo il comunicato stampa dell’evento.

Per il 40° anniversario di Jazz “In” Sant’Anna Arresi, il Comune di Sant’Anna Arresi, in collaborazione con il CCN Tra Dune e Nuraghi, celebra l’evento e rende omaggio a Basilio Sulis il 5 e 6 settembre 2025 in Piazza del Nuraghe.

Sant’Anna Arresi celebra il 40° anniversario di “Jazz in Sant’Anna Arresi” e rende omaggio a Basilio Sulis.

In occasione del 40° anniversario del primo concerto jazz nella Piazza del Nuraghe a Sant’Anna Arresi, l’amministrazione comunale desidera rendere omaggio al protagonista indiscusso di questa storia: Basilio Sulis. Correva il 1985 quando nacque l’intuizione di Basilio—affettuosamente chiamato “Basi” dagli amici— di avviare un percorso culturale attraverso la musica, usando il linguaggio del jazz. In quell’occasione, sul palco salirono artisti di grande rilievo: Antonello Salis e Don Cherry. L’anno successivo si tenne la prima edizione del Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz” nella suggestiva Piazza del Nuraghe, che – con la costanza e la determinazione di Basilio – negli anni divenne un appuntamento storico, portando il Paese al centro del panorama musicale internazionale.

Per la prima volta, il jazz arrivò a Sant’Anna Arresi, attirando una partecipazione quasi inaspettata. Era partita una grande avventura che attraversò Sardegna e confini, accogliendo i più grandi artisti internazionali: Pat Metheny, Butch Morris, Lester Bowie, Nanà Vasconcelos, Trilok Gurtu, Hamid Drake, Tullio De Piscopo, Paolo Angeli e tanti altri. Si diede spazio alla musica, all’improvvisazione e a un’esplorazione fino ad allora unica in Sardegna, un vestito nuovo per il jazz contemporaneo.

Il Festival, che da sempre si è svolto nella suggestiva Piazza del Nuraghe, ha contribuito a far conoscere il piccolo centro del Sulcis – Sud Sardegna grazie alla straordinaria visione di Basilio Sulis, elevandolo ai massimi livelli della scena jazz mondiale. Per celebrare questo importante traguardo e onorare la memoria di colui che ha lasciato un’eredità musicale e culturale indelebile, si è deciso di dedicare due giornate speciali a questo grande direttore artistico e promotore culturale.

Il Sindaco Paolo Luigi Dessì, in rappresentanza della comunità arresina, esprime con entusiasmo l’intento di commemorare Basilio Sulis, riconoscendo il suo instancabile impegno nella promozione del jazz e il suo ruolo di ambasciatore della nostra terra nel mondo. A tal fine, verrà realizzata una targa dall’artista-ceramista Sabrina Medau, che in questa occasione sarà affissa nella sede del centro operativo di Basilio. Sant’Anna Arresi, con i suoi circa 2.700 abitanti, ha avuto il privilegio di essere al centro dell’attenzione internazionale come fulcro del jazz, grazie all’impegno e alla passione di Basilio.

Memori e consapevoli dell’onore e della responsabilità di proseguire il suo progetto, il 5 e 6 settembre 2025, nella storica Piazza del Nuraghe, partendo dagli esordi, si darà il via a un momento di rinascita artistica e culturale. Su quel palco, che per tanti anni ha ospitato il jazz internazionale, saliranno nuovamente artisti di fama che hanno contribuito a rendere possibile il sogno di fare di Sant’Anna Arresi un “piccolo centro del panorama mondiale della musica”.

Questo evento, inserito nel progetto Ver.tour.mer, volto a promuovere la cultura e il turismo sostenibile nel nostro territorio, tanto voluto da Sulis: ora il filo rosso si unirà, con la forza solidale del Comune di Sant’Anna Arresi e dell’Amministrazione.

L’elemento centrale sarà il grande jazz nella Piazza del Nuraghe, arricchito dal villaggio enogastronomico, dove si potranno gustare vini e prodotti tipici del Sulcis. Questo territorio, con le sue uve tipiche, si è distinto anche per la sua tradizione viticola, creando così un connubio perfetto tra musica, cultura e tradizione: “Sant’Anna Arresi, il Paese della Musica e del Vino”.

L’obiettivo è riprendere le fila del sogno di Basilio, valorizzando la nostra identità e proseguendo sulla strada tracciata dal nostro caro concittadino e direttore artistico.

Finanziato con il contributo della Regione Sardegna (L.R. n. 7/1955, Cartellone delle Manifestazioni del Turismo Enogastronomico 2025).

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa: agli artisti che hanno aderito, alle aziende e alle associazioni sponsor, che hanno sempre sostenuto il Festival di Basilio Sulis, e oggi supportano questo progetto.

Venerdì 5 settembre 2025

Dalle ore 19:00

Seuin Street Band : La band accompagnerà il pubblico per le strade del paese e in Piazza del Nuraghe per tutta la serata.

: La band accompagnerà il pubblico per le strade del paese e in Piazza del Nuraghe per tutta la serata. Inaugurazione della mostra fotografica “Basilio Sulis, l’uomo che varcava i confini”, con scatti di Luciano Rossetti (© Phocus Agency e Cooperativa Slou).

Ore 21:00

Concerto “Piano solo” di Guido Coraddu.

di Guido Coraddu. Presenta Enzo Gentile.

Ver.tour.mer Calici di… Vini: Degustazione di vini e prodotti tipici.

Sabato 6 settembre 2025

Ore 20:00

Affissione della targa in onore di Basilio Sulis, realizzata dall’artista Sabrina Medau.

in onore di Basilio Sulis, realizzata dall’artista Sabrina Medau. Intervento del Sindaco di Sant’Anna Arresi, Paolo Luigi Dessì .

. Videoracconto “Basilio e 40 anni del Jazz a Sant’Anna Arresi”, con la regia di Stefano Obino e a cura della Società Umanitaria di Carbonia.

Ore 21:00

Concerto “Basilio’s Friends – Jazz’s Session” con: Antonello Salis (piano e fisarmonica) Sandro Satta (sax contralto) Riccardo Lay (contrabbasso) Alberto Balia (chitarra) Don Moye (batteria) Dudù Kouate (percussioni)

con: Presenta Enzo Gentile.

Ver.tour.mer Calici di… Vini: Degustazione di vini e prodotti tipici.

I musicisti

Seuin Street Band

Nata nel 2019 dalla storica Banda di Seui, la Seuin Street Band è una delle più grandi street band della Sardegna. Con oltre 30 musicisti di tutte le età, la band fonde Funk, R&B, Soul e Jazz con coreografie coinvolgenti. Si esibisce in festival, sagre ed eventi in tutta la regione, collaborando con artisti di rilievo come Dario Cecchini e partecipando a importanti festival sardi. Ha registrato anche un vinile con “I Ratapignata”.

Guido Coraddu

Pianista classico diplomato al Conservatorio di Cagliari e laureato in ingegneria elettronica, Guido Coraddu è un musicista attivo da circa trent’anni. Il suo linguaggio musicale unisce modernismo e jazz. Ha collaborato con artisti come Daniele Sepe, Enzo Favata, Louis Sclavis e Roy Paci. Nel 2022 ha pubblicato Miele Amaro, il suo primo album solista. Il 5 settembre, il suo concerto per piano solo ripercorrerà il legame tra i jazzisti sardi e il Festival di Sant’Anna Arresi.

Antonello Salis

Amico fraterno di Basilio Sulis, Antonello Salis è uno dei pionieri del Festival di Sant’Anna Arresi. Polistrumentista (pianoforte e fisarmonica), si distingue per il suo talento e la sua versatilità, spaziando tra jazz, teatro e cinema. Ha collaborato con artisti del calibro di Pat Metheny, Don Cherry, Pino Daniele e Paolo Fresu. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il “Django d’Or” e il premio Top Jazz.

Sandro Satta

Sassofonista contralto, Sandro Satta è stato uno dei primi musicisti a calcare il palco arresino insieme ad Antonello Salis e Riccardo Lay. Ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Paolo Fresu e Lester Bowie, e ha partecipato a festival jazz in tutto il mondo. La sua vasta discografia include oltre trenta album, e la sua carriera lo ha portato a insegnare in diversi conservatori.

Riccardo Lay

Amico storico del Festival di Sant’Anna Arresi, Riccardo Lay ha partecipato a numerose edizioni. Contrabbassista di grande esperienza, ha collaborato con musicisti come Antonello Salis, Paolo Fresu e Pat Metheny. Ha anche ricoperto il ruolo di direttore artistico in progetti originali, tra cui “Babaiola”. La sua musica fonde la matrice etnica con il jazz.

Alberto Balia

Chitarrista, compositore e ricercatore di musica popolare sarda, Alberto Balia fonde le antiche melodie delle launeddas con il jazz e le influenze di Django Reinhardt. Ha debuttato con Caterina Bueno e ha fondato diversi progetti, tra cui il quartetto Argia e Arjazz Projet. La sua discografia include album come “Musiche Sarde Dalla Alture Al Mare” e “Chadal – Un Vol Musicale tra Sardegna e Senegal”.

Don Moye

Famoudou Don Moye è un percussionista e batterista tra i più importanti della scena jazz e afro-caraibica. Membro storico dell’Art Ensemble of Chicago dal 1969, ha collaborato con giganti come Lester Bowie e Sun Ra. Il suo stile, asciutto ed esplosivo, unisce ritmi africani e caraibici. Moye ha un legame speciale con Sant’Anna Arresi, dove il suo talento e la sua umanità hanno lasciato un segno indelebile.

Dudù Kouate

Nato a Dakar da una famiglia di griot, Dudù Kouate è un polistrumentista che padroneggia oltre 200 strumenti tradizionali africani. Dal 2017 è un membro chiave dell’Art Ensemble of Chicago, esibendosi in teatri prestigiosi come la Carnegie Hall. Ospite assiduo del Festival, la sua musica fonde l’afro free jazz con le tradizioni griot. Attualmente vive a Berlino, dove conduce laboratori e collabora con istituzioni culturali internazionali.