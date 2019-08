Sabato 7 settembre a Palma Campania (NA) ci sarà l’ottava edizione di Ecosuoni

Riceviamo e pubblichiamo.

Ivreatronic e Psicologi chiudono la line up di ECOSUONI 2019. A Palma Campania sabato 7 settembre anche i Coma_Cose e l’open act dei Costiera

Sabato 7 settembre torna ECOSUONI, ottava edizione del progetto che unisce musica e amore per l’ambiente.

Presso il centro polifunzionale “O’Giò”, sempre nel territorio cittadino di Palma Campania e precisamente in via Ugo De Fazio, dove si celebrerà questa grandissima ottava edizione del progetto che dal 2012 chiude l’estate dei concerti live in Campania. Oltre all’unica tappa estiva in Campania dei Coma_Cose, uno dei migliori live dell’anno, e l’esibizione di apertura dei Costiera, elettro pop band salernitana che sta incantando l’intero panorama nazionale, ci saranno anche Ivreatronic e gli Psicologi.

Ivreatronic è un collettivo di cantanti pop, intellettuali, produttori musicali, dj’s, poeti e amanti dei club party: tutti quelli che ne sono parte sono originari di Ivrea, la città piemontese famosa per l’Olivetti ed il carnevale. Ivreatronic gira l’Italia con i propri djset per trasformare semplici serate in autentici club party.

Psicologi, invece, è uno degli ultimi progetti musicali di Bomba Dischi, l’etichetta che ha lanciato artisti del calibro di Calcutta. Il progetto nasce dall’unione tra i due rapper neodiciottenni Lil Kaneki e Drast, il primo romano, il secondo napoletano. Cresciuti dentro Soundcloud, raccontano luci ed ombre della generazione Z di cui fanno parte, fatta di famiglie sfasciate, amori adolescenziali, incertezza per un futuro che fatica ad intravedersi. Tra chitarre emo e impegno politico, il loro ep d’esordio 2001 è già culto e non solo per i loro coetanei.