Sabato 28/8 a Udine Jazzmateç con Maistah Aphricah, oAxAcA, odbooqpo e Matteo Mosolo

Ci scrivono gli amici di Hybrida: l’ingresso è libero, non serve prenotare, ma come da norme vigenti è obbligatorio il green pass per accedere all’area del concerto. Al banchetto potrete anche lasciare un’offerta in sostegno delle serate. Qui l’evento su Facebook.

Quest’anno Nazim Comunale ha intervistato due dei quattro “acts” dell’evento: Maistah Aphricah e Paolo Pascolo degli odbooqpo.

Su oAxAcA, Hybrida scrive:

Alberto Danzi basso elettrico

Edoardo Turco sax tenore

Carlo Ambrogio tromba

Alberto Dutto chitarra

Mattia Bernardi batteria

oAxAcA nasce a Cuneo dal duo funk blues Stylefire, formato nel 2000 da Mattia Bernardi (batteria) e Alberto Boto Dutto (chitarra, Movie Star Junkies). Dopo 6 anni e una trentina di canzoni la band passa alla completa assenza di struttura, istigata dal free jazz americano, la New Thing, James Brown, Coltrane… poi, la la pubblicazione degli album oAxAcA (2011), Salvatora (2014) e Onde di Sabbia (2020) ha documentato l’evoluzione di una formazione in costante mutazione con solo Bernardi e Butto come cardini fissi della band. Adesso oAxAcA è un cocktail elegantemente equilibrato di ritmi solidi, blues piegato, riff grandiosi e composizione sovversiva.

Su Matteo Mosolo, invece:

Isolation – contrabbasso solo

Isolation è il primo progetto in solo contrabbasso del musicista Matteo Mosolo. Il disco, concepito ad inizio 2020 ed uscito per Caligola Records ad agosto dello stesso anno, può essere visto come una sorta di concept-album in cui tutti i brani hanno come tema conduttore la contrapposizione tra la ricerca della libertà e la libertà presente nella Free Society del mondo occidentale. Da un lato si descrivono il desiderio, le lotte e le sofferenze in attesa di essere liberi, dall’altro si critica e si denuncia la libertà di distruggere il pianeta che ci ospita, la libertà di sputare odio online senza ritegno, la libertà di essere schiavi del nostro individualismo ed egoismo. Per accentuare questo contrasto i testi e le musiche sono fortemente ispirati alla musica nera degli albori come gli spirituals, gli inni gospel e il country blues primordiale. Un percorso musicale intenso e profondo che viene enfatizzato ed esaltato dalla strumentazione minimale (contrabbasso e sporadicamente la voce).