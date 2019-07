Sabato 27/7 a Lecce Aïsha Devi, Nkisi, Jay Glass Dubs per Sagra Elettronica

Riceviamo e pubblichiamo.

Evento: Sagra Elettronica

Data: Sabato 27 Luglio, dalle 18.00

Location: Masseria Ospitale, Lecce (km.4-5 Lecce-Torre Chianca)

Ingresso: gratis fino alle 22; 8€ fino all’12.30; 12€ dopo

Evento Facebook Ufficiale

Ticket

Sabato 27 luglio il festival salentino multidisciplinare presenta un programma diversificato tra musica live, arte contemporanea e gastronomia inclusiva. Edizione di crescita per Sagra Elettronica. Da quest’anno la manifestazione si pregia della collaborazione e del sostegno della Regione Puglia.

Punta di diamante la presenza della musicista elettronica nepalese-svizzera Aïsha Devi, oltre alla retrospettiva sul pittore Ugo Tapparini e a un menù street e finger food per amanti di carne e pesce, vegani e celiaci. Tra gli altri ospiti: il producer avant dub Jay Glass Dubs, l’artista elettronica belga-congolese Nkisi, la fotografa Alessia Rollo e il body performer Massimiliano Manieri.

Annunciata la seconda edizione de la Sagra Elettronica, il festival multidisciplinare di gastronomia e musica contemporanea che si terrà nella suggestiva cornice della Masseria Ospitale (km.4-5 della provinciale Lecce-Torre Chianca) il prossimo sabato 27 luglio 2019 (inizio alle 18, ingresso gratuito fino alle 22, poi a pagamento).

Nato dall’idea semplice, ma allo stesso tempo ambiziosa, di creare un format di sagra moderno e accessibile a giovani e adulti, il festival mira a offrire un innovativo percorso esperienziale tra musica, gastronomia, danza, performance ed installazioni. A seguito dell’exploit della prima edizione, a dare forma a un programma di respiro internazionale si alterneranno 12 musicisti, 23 artisti, 8 performer, 9 media partner e 15 partner.

Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Sud Sonico, prova a puntare in alto grazie alla fama degli artisti locali e internazionali presenti, alla fascinosa reinterpretazione della tradizione culinaria e musicale salentina e, non da ultimo, all’unione con nuove collaborazioni che ne supportano la realizzazione.

L’evento si svolge in un’unica giornata e consiste appunto in un excursus esperienziale: a partire dal tardo pomeriggio saranno svelate mostre, musica, danza live, body performance a durata limitata, un mercatino vintage e un’area specifica dedicata a 20 artisti del territorio. Il leitmotiv della nuova edizione si racchiude nel termine Liminale, inteso come un invito a vedere oltre quel confine culturale, sociale e geografico imposto, tramite una fruizione collettiva di nuove forme artistiche contaminate.

Tra gli ospiti, tre icone della cultura elettronica sperimentale internazionale – la musicista svizzera-nepalese Aïsha Devi, l’artista belga-congolese Nkisi, il producer greco Jay Glass Dubs – a cui si aggiungono bandiere del territorio salentino, tra cui: l’icona reggae DJ WAR, la performance tarantata della ballerina Serena D’Amato, il duo trip-hop Gauna & Mocry, il DJ Arcangelo, il live performer electro-dub Larssen e il dj set grime di Ena Ghema. Sia al suo esterno, sia al suo interno, la Masseria accoglierà una mostra fotografica di Alessia Rollo, una mostra-retrospettiva sul pittore Ugo Tapparini, un’installazione dell’artista e performer Pantaleo Musarò e la body performance di Massimiliano Manieri. L’area “7 SEAS”, spazio della masseria che attinge colori e forme dai sette mari, ospiterà installazioni e performance ispirate a correnti artistiche da tutto il pianeta per tramite di un collettivo di 20 artisti, nello specifico: Gustavo Luminterra, Veronica Idaver performer, Gabriele Turco / Fresh Rucola, Luisa Carlà, Elena Carluccio, Giulio Federico, Fabrizio Fontana, Elena Franchini, Angela Grancagnolo, Laura Greco, K3in3 F4rb3, Veronica La Greca, Anna Lisa Melcarne, Mattia Morelli, Simone Miri, Valeria Puzzovio, Francesco Sambati, Chiara Spinelli, Andy Trema e Ilenia Urso. Presente, inoltre, la sezione mercatino vintage, nella quale figurano Paolo Ferrante con la collezione di tarocchi d’artista “I Trionfi”, Gabriele Coppini con i gadget “Vinyl Neat” e l’angolo lettura con Edizioni Bepress, Ergot e Besa Editrice.

Il menù, comfort e street food, vede nuovamente in primo piano la tradizione culinaria antica salentina che, per l’occasione, è contaminata con tecniche di macrobiotica e cucina internazionale e fusion; sapore e principi nutritivi risultano complementari e favoriscono una facile digestione e assorbimento del pasto. Le pietanze sono ideate e realizzate dallo chef Anna Maria Quarta e sono composte esclusivamente da ingredienti di stagione a km.0; si presentano in panini o piatti unici e soddisfano tutti i palati, grazie a proposte di carne e pesce o piatti per vegetariani, vegani e celiaci. Ad accompagnare la degustazione, una selezione di birre artigianali e vini del territorio pugliese.

Il connubio tra innovazione e tradizione del repertorio artistico e gastronomico del festival e la fascinosa location immersa nella natura sono gli ingredienti di differenziazione; la masseria si trasforma in un temporaneo contenitore di cultura salentina e internazionale, retrò e avanguardista al tempo stesso, ma anche spazio di condivisione e crescita individuale e collettiva.