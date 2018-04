Sabato 14 aprile Bologna sarà Elettrica

Riceviamo comunicato e diamo notizia.

Sabato 14 aprile, presso XM24 in via Fioravanti 24 a Bologna, appuntamento con la seconda edizione di Bologna Elettrica, festival di musica elettronica e sperimentale che coinvolge le varie realtà dell’underground locale con esibizioni che vanno dall’elettronica cosmica di Blak Saagan (Maple Death) all’house cruda di ELIO, dai 16 violentissimi live nella sala Bunker (So Beast, LDGU, Bk Bostikai, Bartolomeo Sailer) ai dj set che riempiranno lo spazio esterno di XM24.

Tra le performance “In SkateBored We Noize!” (happening di musica concreta generata esclusivamente da skate e longboard) e “Adversa”, sperimentazioni posturali a muro a cura di Agata Agnelli.

