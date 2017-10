Sabato 11 novembre a Marghera (VE) Pinch + M.E.S.H. + Von Tesla

Riceviamo e pubblichiamo.

L’evento si svolge presso Argo16 (ex Spazio Aereo), l’entrata costa 9 Euro ed è riservata ai soci ARCI.

La nona stagione di Crispy scaturisce dalla presa di coscienza della sua natura plurima. È la manifestazione di diverse anime che compongono un unico ecosistema. Allo stesso modo i protagonisti della prima serata sono tre singolarità che modellano un panorama più vasto. M.E.S.H. è l’alfiere dell’estetica sonora di Janus, la club night berlinese di cui è fondatore e resident. “A sound that doesn’t exist.” La sua sinistra attrazione per la tecnologia è punto di partenza di una lotta tra migliaia di bit d’informazione. Il risultato è un suono surreale. Frammenti ritmici incontrano violenti effetti cinematici. I reduci di questo live visionario possono trovare conforto nel djset di Pinch. Dieci anni fa un pioniere della dubstep, ora un luminare della bass music. Le sue produzioni e i suoi mix sono scolpiti da uno spirito futurista che unisce jungle, roots, techno e grime. Bassline che feriscono come pistole laser. L’atto iniziale è affidato a Von Tesla, esploratore sonico dell’underground italiano. Sequenze acide, beat ipnotici e paesaggi distorti. Un lavoro di destrutturazione in perenne bilico tra ricerca e dancefloor.