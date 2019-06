S S S S: in ascolto “Nothing But The Circulation Of Air”, tratta dall’imminente Walls, Corridors, Baffles

Walls, Corridors, Baffles è l’album di debutto di Samuel Savenberg (aka S S S S), in uscita il 28 giugno per Präsens Editionen. Attivo dal 2014, Savenberg è già apparso su Haunter Records, aufnahme+wiedergabe e LUX Records. Una volta avremmo definito la sua musica come techno, ma questo primo disco lungo dimostra come lui sappia essere più atmosferico e attingere ad ambient, noise e musica concreta per realizzare i suoi obiettivi.

Ecco perché, potendo scegliere, abbiamo deciso di farvi sentire in anteprima “Nothing But The Circulation Of Air”.