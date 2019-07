Russian Circles: in ascolto “Milano” da Blood Year, a breve in circolazione

Sul nuovo album degli americani Russian Circles hanno lavorato Kurt Ballou e Steve Albini. Blood Year esce il 2 agosto per Sargent House, poi la band si fa una breve serie di date anglo-irlandesi, ma entro la fine dell’anno è previsto un giro anche in Europa continentale. Dopo “Arluck”, in ascolto abbiamo “Milano”: dopo il tour di Guidance, il trio, che ha sempre lavorato a distanza (i tre non abitano nello stesso posto), questa volta cerca di restituire da disco l’immediatezza e la brutalità dei suoi live.

Tracklist

01. Hunter Moon

02. Arluck

03. Milano

04. Kohokia

05. Ghost on High

06. Sinaia

07. Quartered