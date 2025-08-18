Oggi che tutto è vieppiù spappardellato in faccia, ci piace recuperare il senso squisito del mistero, e “mistero” è proprio quello che può significare, tra le altre cose, la parola irlandese Rún, dietro la quale si celano Tara Baoth Mooney, Diarmuid MacDiarmada (Nurse With Wound, fratello di Cormac del Lankum) e Rian Trench (Solar Bears), proprietario dello studio The Meadow, gente dai CV davvero eclettici, tra musica corale e produzioni cinematografiche, avanguardia, psichedelia e arrangiamenti orchestrali. Loro affermano di fondere musica sacra, acid folk, cosmic jazz, stoner, sludge metal, sperimentazione e un po’ di R&B, nientemeno, ma anche ritualismo, spiritualità e profonda darkness (con fiammelle di fioca speranza).

Il trio, all’omonimo debutto su Rocket, materializza la necessità di una qualche forma di catarsi dalla sofferenza attraverso una colata di heaviness e improvvisazione. In scaletta, sette tracce, spesso molte estese, per un viaggio metafisico che parte dal mantra in crescendo di “Paidir Poball (Pupil)”, con rumorismi, chitarre roboanti e tonalità confessionale a sfumare dapprima in salmodiare e infine in delirio krauto, laddove potrebbero congiungersi, di questi tempi, BIG|BRAVE e Gnod. Viaggio che prosegue con la possessione di “Your Death My Body”, in cui la voce ondeggia tra Carla Bozulich e Beth Gibbons, e il fragore di “Terror Moon”, settata nel restituire il suono paranoide della violenza, gli orrori disumani di Gaza, mentre “Strike It” spara ossessivamente a zero sulla religione rievocando lo scandalo delle Magdalene Laundries, per poi concludersi con l’ambient cerimoniale di “Caoineadh”, pensando ai Dead Can Dance. Se mantenere un segreto è un’arte perduta, meglio che questo disco, forse impegnativo, come lo è affrontare la dura realtà là fuori, ma di certo elevated in ambizioni ed esiti artistici, giunga a quanti più ascoltatori possibile.