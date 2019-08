ROTTING CHRIST / VARATHRON, Duality Of The Unholy Existence

La locuzione “Big 4″ è ormai entrata nel linguaggio comune del metal dopo l’iniziativa dei Metallica di unirsi a nozze concertistiche con Slayer, Megadeth e Anthrax. Sono di seguito spuntati i Big Teutonic 4 (Kreator, Sodom, Destruction e Tankard), addirittura con un disco, e così via. Il gioco potrebbe continuare all’infinito fino ai Big 4 del reggae aretino, così da riempire un libro che non dispiacerebbe ai fan di High Fidelity di Nick Hornby. Per quanto ci concerne, partecipiamo all’iniziativa nominando i Big 4 del black metel greco, facilmente identificabili in Rotting Christ, Varathron, Necromantia e Thou Art Lord (e i Kawir? e gli Zemial? E no! Decido io). Quindi, lo split 7” che abbiamo fra le mani virtuali è l’equivalente di uno split fra Metallica e Slayer! Una sorta di dream team che non può non affascinare quanto a curriculum, sempre che uno sia appassionato di “hellenic black metal”. Certo, non è più il 1993, sono passati innumerevoli dischi sotto i ponti, soprattutto quelli storici oltre a quelli meno belli, ma il fascino dell’operazione resta immutato. E, devo dire, i pezzi proposti, uno ciascuno, profumano in ambedue casi più di passato che di presente, il che soddisferà un po’ tutti, me compreso. Quindi, disco da avere.

Duality of the Unholy Existence by ROTTING CHRIST / VARATHRON