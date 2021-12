ROTHADÁS, Kopár Hant​.​.​. Az Alvilág Felé

Kopár Hant​.​.​. Az Alvilág Felé origina dalla collaborazione tra i musicisti ungheresi Lambert Lédeczy (voce, batteria) e Tibor Hanyi (chitarra, basso). Poco prima che Hanyi si traferisse in Inghilterra e formasse i Cryptworm, realizzarono insieme un ep (Beneath The Cemetery, 2014) a nome Coffinborn per la Xtreem Music di Dave Rotten (Avulsed, FamishGod…) e – diversi anni più tardi – il demo dei Rothadás su Me Saco Un Ojo. Questo primo album viene pubblicato dall’etichetta londinese, dalla quale recentemente sono stati rilasciati anche gli lp di Anatomia (Corporeal Torment), Hyperdontia (Hideous Entity), Ossuary (la ristampa in vinile di Supreme Degradation) e Sulphurous (The Black Mouth Of Sepulchre). “Utolsó Kenet” esplicita le intenzioni del disco con ritmiche soffocanti, non di rado lacerate da passaggi riconducibili al death metal catacombale di Incantation, Dead Congregation e Disma. In “Koporsószeg” prevalgono tuttavia atmosfere death doom assimilabili ai primi vagiti di Evoken (periodo Shades Of Night Descending e poco oltre), Dusk (sino a …Majestic Thou In Ruin) e Decomposed (dei quali la stessa Me Saco Un Ojo ha pubblicato nel 2021 la raccolta antologica Laid To Waste). Il ricorso alla lingua ungherese avvolge “Sírkő” di un fascino arcano che torna sovente anche in “Kripta” e nei frangenti espansi della conclusiva “Temető”, mentre dal growl di Lédeczy emerge il retaggio della profondità espressiva del funeral anni Novanta. Nonostante ci siano impalpabili aperture melodiche che intensificano il potenziale dei passaggi dilatati, il duo originario di Szeged pare concentrarsi perlopiù sulla ricerca di una coesione stilistica e non oltrepassa quei limiti (dovuti a un impatto prorompente a un estremo… oppure a un eccesso di atmosfera dall’altro) oltre i quali l’equilibrio tra gli elementi che ne costituiscono l’ossatura si incrinerebbe.

