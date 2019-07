Ronin: il video di “Wicked”, pezzo tratto da Bruto Minore, in uscita a metà settembre

Bruno Dorella torna coi Ronin: formazione nuova di pacca, ma – dice il comunicato stampa – identità sempre forte, anche se il sound ora sarebbe da un lato più crudo e dall’altro è in qualche modo vicino esteticamente alla musica classica.

Della partita nel 2019 sono Nicola Manzan (Bologna Violenta) alla chitarra, Roberto Villa al basso e Alessandro Vagnoni alla batteria (strumento che suona anche per Bologna Violenta). Registra, di fatto dal vivo, in analogico e non in digitale, Giulio Favero, che come tutti gli altri qui non ha bisogno di essere presentato.

Il titolo del disco è Bruto Minore, un riferimento a Giacomo Leopardi e dunque a uno dei congiurati più famosi della storia umana, che qui serve a veicolare il concetto di sconfitta, ma a testa alta.

Questo è il video di “Wicked”.

Su Bruto Minore i Ronin sono:

Bruno Dorella — chitarra

Nicola Manzan — chitarra, violino

Roberto Villa — basso, clarinetto

Alessandro Vagnoni — batteria

Etichetta: Black Candy Records (cd, lp, digitale)

Uscita prevista per il 16 settembre 2019

Tracklist

01. Capriccio

02. Oregon

03. Ambush

04. Bruto Minore

05. Scherzo Quasi Maggiore

06. Scherzo

07. Wicked

08. Tuvan Internationale

09. Bryson