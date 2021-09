Rogue State: il video di “Mechanism Of Loneliness”

I Rogue State sono “imparentati” con Ufomammut, Pentagram, Jilted, Catheter e Burning Defeat. Probabilmente, guardando il video di “Mechanism Of Loneliness”, riconoscerete Vita degli Ufomammut alla batteria. Non è solo doom, comunque: abbiamo ascoltato i pezzi di The Law Never Apologizes, in uscita oggi per Planet K Records, e ci abbiamo sentito sludge, ma anche tanto, tanto hardcore anni Novanta e Ottanta (del resto alla voce c’è Diego di Burning Defeat/Permanent Scar, nome grosso della scena hc dei 90s). Le prime impressioni sono ottime.