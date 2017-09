Ripit in Italia a settembre

Riceviamo e diamo notizia.

Il belga Ripit, alias Nicolas Esterle, ha dato inizio alla sua attività musicale come chitarrista black metal nel 1995. Nel 1998 si è buttato sull’elettronica radicale sviluppando un suono sporco, ritmico e psichedelico, fondato sull’uso di vecchi sintetizzatori, fino ad evolversi verso una forma musicale più complessa, basata su micro beat chirurgici e ampollosità orchestrali. In fase di ritorno a una tecnica creativa più primordiale, i suoi live set sono oggi basati sull’uso estensivo di synth modulari, vecchie drum machine e no-input mixer per creare una musica acida e danzereccia tale da immergere il pubblico in un magma di tessiture elettriche mescolate a nebbia magnetica e accenni di dancefloor.

Dopo quasi dieci anni Ripit torna in tour in Italia: ogni set sarà differente, visto che si tratta di improvvisazione totale, a volte astratta, a volte orientata verso dancefloor, a seconda del contesto. I bpm possono variare dal doom alla velocità della luce, ma lui è sempre e comunque groovy. Alcune caratteristiche permangono come la cassa bella cicciona, percussioni poliritmiche, linee acide deragliate, noise frizzantino, droni antigravitazionali e tecniche di missaggio mutuate dal dub.

13/09 – BOLOGNA @ Freakout (evento su Facebook qui)

15/09 – MILANO @ Macao – Festa Antispecista (evento su Facebook qui)

16/09 – TORINO @ Mothership – Once Were Ravers (evento su Facebook qui)

21/09 – ITRI @ Brigadisco’s Cave

23/09 – NAPOLI @ Spazio Anarchico 76A

26/09 – CASTELLANA GROTTE @ Masseria Atipica (Hekate Reunion)

28/09 – ROMA @ Fanfulla (evento su Facebook qui)