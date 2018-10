Richard Barbieri e Robert Piotrowicz a Inner Spaces lunedì 22 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo. Qui l’evento su Facebook, qui i biglietti.

Plunge & San Fedele Musica presentano

INNER_SPACES 2018-2019

#2

ore 19 | lecture

“Musica del suono, musica concretamente”

a cura di Giovanni Cospito [Conservatorio di Milano]

ore 21 | concerti

RICHARD BARBIERI | Planets + Persona (worldwide première)

ROBERT PIOTROWICZ | live improvisation

22.10.2018

Milano | Auditorium San Fedele | Via Ulrico Hoepli 3/B

Ingresso: € 12 (in cassa) | €8 (prevendita) | € 6 (studenti)

Abbonamenti:

SPOT Acusmonium (6 concerti x € 36)

SPOT Acusmonium PLUS (6 concerti + 3 CIN’Acusmonium x € 48)

Info & prevendite: Biglietteria Auditorium (Lun-Ven 10:00-12:30, 14:00-18:00)

Dopo il grande successo del concerto inaugurale, continua la quinta edizione di INNER_SPACES – ‘Identità sonore elettroniche’, stagione organizzata in collaborazione con Plunge, progetto curatoriale attivo a Milano. Il secondo appuntamento vede l’eccezionale e rara esecuzione come solista del tastierista e compositore Richard Barbieri, ex-fondatore con David Sylvian dei Japan, e tastierista dei Porcupine Tree. Barbieri presenterà a Milano un nuovo set di musica elettronica, con sintetizzatori e strumenti analogici, concepito per l’acusmonium Sator dell’Auditorium San Fedele. In apertura, il sound artist polacco Robert Piotrowicz: attivo sulla scena dell’improvvisazione elettroacustica da quindici anni, è co-fondatore con Anna Zaradny dell’etichetta e del festival annuale Musica Genera.

L’evento è preceduto dal primo appuntamento di un calendario di undici lezioni a ingresso libero sulla storia della musica elettronica realizzate in collaborazione con il Conservatorio e l’Università di Milano. Si comincia con Giovanni Cospito che ci introdurrà ai segreti della ricerca acusmatica.

Il concerto

Protagonista del secondo appuntamento stagionale è Richard Barbieri, autentico monumento della scena musicale contemporanea. La sua ricerca, centrata sul rapporto tra le potenzialità espressive dell’armonia tonale e la forza “impattante” del suono sintetico, si è innestata in una moltitudine di esperienze diverse: dal glam-rock post-moderno e rivoluzionario dei Japan negli anni Settanta (con David Sylvian, Steve Jansen Official e Mick Karn) al mix di prog-rock restaurato, post-metal e psichedelia dei Porcupine Tree e del leader Steven Wilson, passando per le sperimentazioni a cavallo tra IDM, ambient music e paesaggismo elettroacustico dei suoi recenti lavori solisti.

In apertura, il sound artist polacco Robert Piotrowicz: attivo sulla scena dell’improvvisazione elettroacustica da quindici anni, è co-fondatore con Anna Zaradny dell’etichetta e del festival annuale Musica Genera. La sua pratica live è incentrata sull’utilizzo della chitarra e di sintetizzatori modulari.