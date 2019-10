Ricardo Dias Gomes & Star Rover: il video di “Chocolate Moon”

This Whole Emptiness è l’album di Ricardo Dias Gomes con gli Star Rover. Esce il 18 ottobre per la neonata Timballo Records. Di Ricardo, già parte della Banda Ce di Caetano Veloso come bassista e tastierista, abbiam parlato qui. Il brasiliano fa conoscenza col duo chitarra-batteria Star Rover (Jeremy Gustin e WIll Graefe, quest’ultimo già negli Okkervil River) quando nel 2017 va a suonare a Brooklyn, o almeno così ci dice il comunicato stampa. Quando i tre si re-incontrano a Lisbona – dove si è trasferito Dias Gomes – concepiscono un disco che ci sta risultando piacevolmente alieno, per via delle differenti influenze che contiene: It all happened in a sweet sort of blur. We knew something special was being captured. Though Ricardo has his influence of Brazilian music, I’ve studied in African rhythms in Ghana, and Will is a jazz-trained guitarist, the outcome is more other-worldly as opposed to ‘world music (Jeremy Gustin).

Il video animato di “Chocolate Moon” è di Amanda Bonaiuto. Su Bandcamp potete sentire anche un altro pezzo, “No Espelho”.