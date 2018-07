raster lancia una serie di compilation “esplorative”: in ascolto “Joy” di Benjamin Brunn

“Sichten” in tedesco può voler dire sia “opinioni”, sia “esame del materiale”. “Sichten” sarà una serie di uscite con cui esporre musica elettronica meno conosciuta, ancora non “scoperta”. Ogni puntata della serie avrà un curatore e ci sarà ogni volta un testo introduttivo che ne motiverà le scelte. Il primo a cimentarsi in questa veste è stato – non a sorpresa, mettiamola così – Frank Bretschneider, che ha messo insieme un totale di 18 tracce di sei artisti selezionati per l’occasione, tra i quali figurano anche i nostri eroi napoletani retina.it. Data di uscita 21 settembre.

Questa è “Joy” di Benjamin Brunn.

Tracklist

a1. zavoloka. transmutatsia

a2. mimicof. love control feat. hprizm

a3. benjamin brunn. joy

a4. retina.it. horses

b1. mads e. nielsen. unfold

b2. mads e. nielsen. unt. percussion loop

b3. mimicof. spark

b4. pierce warnecke. bogusstratagem

b5. mads e. nielsen. circles

c1. zavoloka. inflame

c2. retina.it. rodeo

c3. retina.it. gauchos

c4. benjamin brunn. alloy

d1. pierce warnecke. shiftform

d2. pierce warnecke. hddxenoglossy

d3. mads e. nielsen. framework 12

d4. mimicof. cycle

d5. benjamin brunn. coy