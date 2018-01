RABID DOGS, Italian Mysteries

I Rabid Dogs sono riusciti a costruirsi una solida reputazione all’interno del panorama estremo, con tanto di partecipazione al mitico Obscene Extreme un paio d’anni fa, merito dell’incredibile carica che sanno trasmettere su disco e soprattutto dal vivo, per non parlare della capacità di creare un linguaggio che unisce differenti input all’insegna di un malsano amore per la nostra storia recente, nonché per il filone di film e fiction che su di essa si basa. Abbiamo di recente riscoperto il loro ultimo ep The Octopus e oggi vi parliamo del nuovo album, Italian Mysteries, arrivato a ben quattro anni di distanza e forte di una spiccata vena stoner che va ad infilarsi nel micidiale grind’n’roll caro alla band, senza per questo stravolgerne troppo la carica o smussarne l’impatto. Piuttosto, il suono dei Rabid Dogs appare ancor più personale e a fuoco, ricco di saliscendi tra sfuriate hc e improvvise aperture fumose, vocals urticanti e melodie sornione, effluvi da vicoli ciechi dove collassare a fine serata e polvere da Route 66. Con l’immancabile contorno di sample in odor di poliziottesco e richiami a nomi che nel bene e (soprattutto) nel male hanno segnato la nostra storia patria, i Rabid Dogs colpiscono ancora una volta il centro con quello che è di certo il loro lavoro più coraggioso e fuori dagli schemi, una vera e propria sfida a chi li voleva ancorati a un linguaggio sempre uguale a sé stesso. La band qui vuole spingersi oltre e non ha paura di mischiare le carte in tavola, per questo non è sorprendente trovare un brano come “The Lodge”, che si apre con un marcato piglio hardcore per cambiare completamente faccia nella sua seconda metà, uno degli esempi dell’incredibile apertura mentale del gruppo, mai però dispersivo o sopra le righe. Ecco perché ancora una volta ci schieriamo dalla parte di questa realtà, tra le più veraci e, proprio per questo, contagiose, dell’attuale panorama nazionale. Se poi vi restasse ancora qualche dubbio, non vi resta che andarli a vedere dal vivo, soddisfatti o rimborsati.

Tracklist

01. Blu Notte

02. King Midas

03. John Philip Forsythe

04. Straight To Jail!

05. Total Clan War

06. The Black Mind

07. The Lodge

08. Alfa 146

09. Milk Of Mother-In-Law

10. What If You’re Right And They’re Wrong

11. Flower Of Bad