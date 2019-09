Quindici anni di Mud: una festa harcore con ospiti Affluente, Vibratacore e 217

Riceviamo e pubblichiamo.

THC DIY PROD presenta:

15 anni dei MuD. 15 anni di “Ignorant Hardcore”

Nati in provincia di Teramo nel 2004, i Mud hanno deciso di festeggiare i quindici anni di attività con un concerto che vedrà coinvolti, oltre i festeggiati, anche gli amici di una vita, ovvero Vibratacore, Affluente e 217 (ex Straight Opposition). Insomma, ancora una volta ci troviamo ad incrociare l’asse Abruzzo/Marche per un compleanno che si svolgerà al Sound di Teramo sabato 28 settembre con ingresso ad offerta libera. Per maggiori informazioni potete contattare i seguenti indirizzi mail:

thcdiyprod@gmail.com

fazendarecords@gmail.com

Qui l’evento su Facebook.