Questo sabato “Innesta” a San Giorgio Jonico (TA) con Valerio Cosi, Fabio Orsi, Donato Epiro e altri

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 18 Agosto 2018, start h 20:30

@ Cooperativa Sociale Robert Owen

San Giorgio Jonico – Taranto

Una rassegna di musica elettronica indipendente che riunisce diverse realtà dedite ad un forte lavoro di ricerca, produzione e diffusione sonora, tutte in un unico spazio: per questo primo appuntamento sono sette gli artisti coinvolti con le loro performance (le etichette che li pubblicano saranno presenti nell’area market).

AS live (whereiswave?)

Alessio Sangregorio (1989 Taranto), proviene da background legati al mondo delle arti visive e delle illustrazioni.

Come per l’immagine, nel suono cerca di mantenere un legame stretto con le proprie origini creando paesaggi immaginari e fondendo fono magnetismo, noise e field recordings. Per Innesta propone live la sua prima composizione elettroacustica “Untitled”, un collage di nastri magnetici ritrovati in un abitazione.

TF+ live (whereiswave?)

TF+ (Antonio Greco – Taranto, 1993), sperimentalista elettronico audio-visuale, focalizza la sua ricerca sonora sugli aspetti più organici e fisici del suono, in linea con i riferimenti della sperimentazione minimalista di metà 900 senza precludere la presenza di influenze techno e ambient, elementi già caratterizzanti precedenti pubblicazioni sotto gli alias I.F.R. e FLDEXP. Per Innesta propone la presentazione del lavoro Organic, Synthetic, Ensemble Material, che raccoglie tre anni di registrazioni e sperimentazioni elettroniche rielaborati, processati e condensati in due tracce pubblicate su nastro in edizione limitata.

Donato Epiro live (Canti Magnetici)

Donato Epiro, biologo, compositore e musicista pugliese, lavora su una commistione di influenze in cui partiture elettroniche composte da suoni provenienti principalmente da archivi in rete, video, nastri, samples, sintesi FM, si intrecciano a tematiche ecologiche, antropologiche e fantastiche, per dare forma a nuovi spazi ed ecosistemi sonori. A tre anni di distanza dal suo primo album Fiume Nero (Black Moss) presenta il suo nuovo lavoro Rubisco, prodotto dall’etichetta londinese Loopy. Rubisco è una riflessione sull’assenza e su come determinati spazi mantengano residui di quello che di vivo prima ospitavano. È un disco sulla comunicazione e l’influenza reciproca fra la materia “viva” e l’ambiente artificiale progettato per contenerla, sugli scambi e le trasformazioni continue fra questi due reparti. Epiro gestisce la tape label Canti Magnetici, è curatore della serie Grandangolo per Cinedelic Records ed è parte del collettivo 0riente, impegnato nell’organizzazione e promozione, nel Sud del Salento, di eventi legati al suono.

Fabio Orsi live (Backwards Rec.)

Il tarantino Fabio Orsi nel giro di pochi anni è diventato uno dei punti di riferimento della scena musicale sperimentale nazionale e internazionale. Era il 2005 quando l’esordio su vinile “Osci”, pubblicato per la SmallVoices, conquistò critica e pubblico. In seguito l’artista ha continuato un’intensa attività produttiva lavorando con alcune fra le più importanti etichette discografiche del circuito, affiancando una lunga lista di performance dal vivo in Europa, America e Giappone.

È indubbio che il talento di Fabio sia ormai una realtà più che consolidata: il sound intimista e astratto, uno dei pochi a trovare il giusto compromesso tra sperimentazione e melodia, spazia tra drone ambientali, strumenti acustici magistralmente suonati e field recordings. Nelle sue composizioni i linguaggi della tradizione popolare incontrano l’avanguardia, creando un mix originale e affascinante.Da un decennio Fabio coltiva anche un’altra passione, che è diventata quasi ossessione: la fotografia. Anche qui l’artista si esprime con un talento fuori dal comune, poiché sublima il linguaggio fotografico, rendendolo poesia. I suoi scatti sono esposti in alcune gallerie nazionali e internazionali, ottenendo ottimi riscontri da più parti. Recentissima la pubblicazione del suo primo libro fotografico, a opera di Edizioni Backwards, “Il Ricordo Improvviso Dell’Assoluto Stupore”.

Valerio Cosi live (Dreamsheep Records)

Valerio Cosi (7 febbraio 1985 a Taranto) è un sassofonista / polistrumentista italiano con base a Berlino. Le sue opere hanno radici nel genere della musica elettronica e contengono diversi elementi di free-jazz, krautrock, musica industriale, psichedelia e musica etnica.

Loris Ligonzo Dj set (tape tales)

Alex Palmieri Dj set (tape tales)