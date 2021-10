Questa domenica Masma Dream World a Pordenone

Già passata a Transmission Waves, domenica 31 ottobre Devi Mambouka (Masma Dream World) torna in Italia (Pordenone, Ex Convento di San Francesco; qui i biglietti) a portare dal vivo Play At Night, il suo debutto discografico uscito nel 2020 per Northern Spy (Necks, Horse Lords, Rhys Chatham, Arto Lindsay in catalogo).

La definiscono artista multidisciplinare e sound therapist. Vive a Brooklyn, ma è nata in Gabon e sua madre è di Singapore. Ha iniziato a fare la dj così presto che le serviva una finta carta d’identità. Il suo disco, secondo Wire, ha a che fare con sperimentazioni elettroniche e vocali, con gli stati di trance e il risveglio interiore. Inutile sottolineare come all’interno del disco si sentano le diverse geografie che hanno fatto parte della vita di Devi.

Play At Night challenges your preconceived relationship with darkness, guiding you to step into it (così la presentazione della Northern Spy)