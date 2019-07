PYUR: in ascolto “Flowers And Silvers”, tratta da Oratio For The Underworld, in uscita a ottobre per Subtext

Oratio For The Underworld è il secondo lp di PYUR (la tedesca Sophie Schnell), che uscirà il 10 ottobre per Subtext Recordings. Epoch Sinus, il suo primo album, era un lavoro audiovisuale pubblicato da Hotflush Recordings nel 2016. Lei poi ha suonato a festival come Atonal, Parallax e Dark Mofo.

L’etichetta di James Ginzburg (Emptyset) descrive Oratio For The Underworld come un disco “sciamanico”, con cui Sophie esplora gli spazi tra vita e morte facendo leva su di un mix tra sound design iperreale e musica classica.