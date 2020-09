PURO ODIO, Puro Odio

I Puro Odio sono un gruppo basco che ha esordito lo scorso anno con un 7″ autoprodotto recentemente recuperato da Sentient Ruin in cassetta e digitale. Dalla descrizione mi aspettavo qualcosa di molto più terroristico. Dopo un breve spaesamento iniziale ho avuto comunque modo di apprezzare questa brevissima (5 minuti in tutto) uscita. Il minimalismo impera anche come contenuti. Quando la velocità si innalza si ha a che fare con un hardcore/punk brutale che può richiamare i Crucifix o certo vecchio hardcore svedese, riletto in chiave comunque più primitiva (si veda l’utilizzo del 4/4 veloce piuttosto che del d-beat). Quando la velocità cala, invece, la mancanza di orpelli fa decisamente venire in mente gli Hellhammer. Il connubio è molto interessante anche se la voce purtroppo non lo valorizza, sperduta nel mix ma, soprattutto, non abbastanza personale per quanto ruvida. I Puro Odio sembrano la versione punk dei Bone Awl, tutti da scoprire e con larghi margini per futuri entusiasmi.

