Pulsar: in anteprima il video di “Nebula”

Pulsar è il progetto di audio/video del musicista elettronico Leonardo Pucci. Uscirà in vinile e digitale in data 8 aprile per Rous Records.

Dice Pucci: L’album è stato registrato tra marzo 2020 e giugno 2021, durante il periodo di lockdown in cui tutti ci siamo sentiti persi come esseri fluttuanti nel limbo. Ho scritto questo album ispirato da tali sensazioni e ho voluto quindi descriverle attraverso un viaggio all’interno di una nebulosa. Inizialmente sopraffatti dalla gigantesca nube molecolare e dei suoi elementi cosmici, i pensieri si muovono verso qualcosa di più familiare, cioè la Terra. Tramite ricordi primordiali, le onde, le nuvole, il vento, ci rendiamo conto che non c’è niente di più bello del nostro pianeta, ed è per questo che dobbiamo rispettarlo e preservarlo.

Questo è il video della title-track, con la partecipazione di Laura Agnusdei al sax, regia di Alessandro Sforna, protagonista la ballerina Lucia Guarino. Evidente come Pulsar qui unisca tutte le beatitudini elettroniche passate, iniziando dalla musica cosmica, passando per Roach e poi i Boards Of Canada, fino ad arrivare alle più recenti contaminazioni, come la presenza di Laura Agnusdei suggerisce. Non commentiamo ovviamente la performance di Guarino, così bella da non dover esser toccata.