Presentazione Bologna Jazz Festival 2017

BOLOGNA JAZZ FESTIVAL

26 Ottobre – 18 Novembre 2017

Bologna, Ferrara, Modena

La grande storia del jazz a braccetto con le più innovative tendenze sonore: l’edizione 2017 del Bologna Jazz Festival, che si terrà dal 26 ottobre al 19 novembre, parlerà sia agli appassionati della tradizione (e delle sue grandi star), sia al pubblico più giovane e curioso di vedere la musica improvvisata alle prese con i suoni della nostra contemporaneità, dall’elettronica all’hip hop.

Sul fronte del jazz senza compromessi, saliranno sul palco formazioni di prim’ordine come il sestetto co-diretto da Chick Corea e Steve Gadd, i 4 By Monk By 4 (ovvero l’olimpo del pianismo jazz: Kenny Baron, Dado Moroni, Danny Grissett e Cyrus Chestnut) e Lee Konitz, che proprio qui celebrerà i suoi 90 anni. Altri big della musica improvvisata, invece, si metteranno in gioco dialogando con i più arditi stili contemporanei: Enrico Rava e Giovanni Guidi condivideranno il palco con il guru dell’elettronica Matthew Herbert, mentre la nuova formazione di Steve Lehman è un inno all’interazione tra linguaggi (jazz, hip hop, elettronica).

Barry Harris in trio, Ralph Towner in solo e la all stars Smalls Live daranno un ulteriore tocco di classicità al cartellone del Festival, mentre un ponte verso sonorità moderne e sofisticate sarà gettato da Paolo Fresu con il suo Devil Quartet, Uri Caine in solo, Tim Berne coi suoi Snakeoil, Miguel Zenòn e gruppi all stars statunitensi come i BassDrumBone e il Claudia Quintet. Le contaminazioni jazz rock di Brian Auger e gli Yellowjackets promettono ulteriori emozioni a piede libero.

Nel corso di 25 giorni, il Bologna Jazz Festival entrerà nei principali teatri bolognesi (Teatro Auditorium Manzoni, Teatro Duse, Unipol Auditorium, Teatro Il Celebrazioni) e coinvolgerà numerosi altri luoghi a Bologna e nelle città e province di Modena e Ferrara, alzando il tiro anche sul fronte della didattica, con una moltiplicazione delle masterclass e degli incontri con gli artisti.

Per la realizzazione di questo grande progetto, il Bologna Jazz Festival ha sviluppato numerose partnership. Tra queste spicca per i suoi frutti quella con BilBOlbul Festival Internazionale di Fumetto e Cheap On Board. Da questa collaborazione arriva la presenza del celebre illustratore e fumettista Lorenzo Mattotti, che firma le immagini originali del Bologna Jazz Festival 2017.

Il Bologna Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Bologna In Musica con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Carisbo, Gruppo Unipol, Città Metropolitana di Bologna, Bolonga City Of Music Unesco e del main partner Gruppo Hera.

PROGRAMMA

26 Ottobre

Paolo Fresu Devil Quartet

Cento (FE), Teatro Della Pandurera, ore 21.15

Paolo Fresu: tromba, flicorno, effetti

Bebo Ferra: chitarra

Paolino Dalla Porta: contrabbasso

Stefano Bagnoli: batteria

27 Ottobre

Aperitivo Inaugurale “La Màquina Parlante”

Bologna, Galleria Cavour, ore 18.00

Matteo Scaioli: grammofoni, elettronica

27 Ottobre

Rava – Herbert – Guidi

Bologna, Teatro Il Celebrazioni, ore 21.15

Matthew Herbert: elettronica

Enrico Rava: tromba

Giovanni Guidi: pianoforte

27 Ottobre

Alkord Quartet + Jam Session

Bologna, Binario 69, ore 23.00

Cristiano Arcelli: sax alto

Alberto Capelli: chitarra classica

Francesco Angiuli: contrabbasso

Federico Occhiuzzi: batteria

28 Ottobre

BassDrumBone

Ferrara, Torrione San Giovanni, ore 21.30

Ray Anderson: trombone

Mark Helias: contrabbasso

Gerry Hemingway: batteria

29 Ottobre

Uri Caine Solo

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21.30

Uri Caine: pianoforte

30 Ottobre

Steve Lehman & Sèlèbèyone

Bologna, Unipol Auditorium, ore 21.15

HPrizm: voce

Gaston Bandimic: voce

Steve Lehman: sax alto

Maciek Lasserre: sax alto, sax soprano

Carlos Homs: tastiere

Drew Gress: contrabbasso

Damion Reid: batteria

31 Ottobre

The Claudia Quintet

Ferrara, Torrione San Giovanni, ore 21.30

Jeremy Viner: sax tenore

Red Wierenga: fisarmonica

Matt Moran: vibrafono

Adam Hopkins: contrabbasso

John Hollenbeck: batteria

01 Novembre

Brian Auger’s Oblivion Express Feat. Alex Ligertwood

Bologna, Bravo Caffè, ore 22.00

Brian Auger: organo Hammond, tastiere

Alex Ligertwood: voce, chitarra

Travis Carlton: basso

KarmaAuger: batteria

02 Novembre

Lee Konitz Quartet – 90 Years Celebration

Bologna, Unipol Auditorium, ore 21.15

Lee Konitz: sax alto

Dan Tepfer: pianoforte

Jeremy Stratton: contrabbasso

George Schuller: batteria

03 Novembre

Tim Berne Snakeoil

Ferrara, Torrione San Giovanni, ore 21.30

Tim Berne: sax alto

Oscar Noriega: clarinettistaMatt Mitchell: pianoforte

Ches Smith: batteria, percussionista

Dal 03 al 07 Novembre

Barry Harris Masterclass

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 11.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30 masterclass, ore 22.00 jam session

04 Novembre

Franco Ambrosetti & The Italian Gang

Castelfranco Emilia (MO), Teatro Dadà, ore 21.15

Franco Ambrosetti: tromba, flicorno

Gianluca Ambrosetti: sassofoni

Dado Moroni: pianoforte

Enzo Pietropaoli: contrabbasso

Enzo Zirilli: batteria

05 Novembre

Premio “Massimo Mutti” – Saggio In Forma Di Concerto / 1

Tower Jazz Composers Orchestra

Bologna, Unipol Auditorium, ore 17.30

Allievi Del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna

Tower Jazz Composer Orchestra

Alfonso Santimone: direzione, pianoforte, elettronica

Piero Bittolo Bon: direzione, sax alto, clarinetto basso, flauti

Marta Raviglia: voce

Sandro Tognazzo: flauto

Mirko Cisilino, Pasquale Paterra, Gabriele Cancelli: trombe

Filippo Vignato, Federico Pierantoni, Lorenzo Manfredini: tromboni

Glauco Benedetti: tuba

Gianluca Fortini: clarinetti, sax alto

Tobia Bondesan: sax tenore

Filippo Orefice: sax tenore, clarinetto, flauto

Beppe Scardino: sax baritono, sax alto, flauto

Luca Chiari, Riccardo Morndini: chitarra

Federico Rubin: piano elettrico

Alessandro Garino: pianoforte

Stefano Dallaporta: contrabbasso, basso elettrico

Andrea Grillini, Simone Sferruzza: batteria

William Simone: percussionista

05 Novembre

Laboratorio Sociale Afrobeat

Bologna, Locomotiv Club, ore 19.30

06 Novembre

Barry Harris Trio

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21.30

Barry Harris: pianoforte

Luca Pisani: contrabbasso

Fabio Grandi: batteria

07 Novembre

Chick Corea & Steve Gadd Band

Bologna, Teatro Auditorium Manzoni, ore 21.15

Chick Corea: pianoforte, tastiere

Steve Gadd: batteria

Steve Wilson: sax alto, flauto

Lionel Loueke: chitarra

Carlitos Del Puerto: basso elettrico

Luisito Quintero: percussionista

08 Novembre

Binker & Moses

Bologna, Bravo Caffè, ore 22.00

Blinker Golding: sax tenore

Moses Boyd: batteria

09 Novembre

Smalls Live On Tour

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21.30

Ryan Kisor: tromba

Joel Frahm: sax tenore

Spike Wilner: pianoforte

Tyler Mitchell: contrabbasso

Anthony Pinciotti: batteria

10 Novembre

Smalls Live On Tour

Ferrara, Torrione San Giovanni, ore 21.30

Ryan Kisor: tromba

Joel Frahm: sax tenore

Spike Wilner: pianoforte

Tyler Mitchell: contrabbasso

Anthony Pinciotti: batteria

11 Novembre

Smalls Live On Tour

Modena, Smallet Jazz Club, ore 21.30

Ryan Kisor: tromba

Joel Frahm: sax tenore

Spike Wilner: pianoforte

Tyler Mitchell: contrabbasso

Anthony Pinciotti: batteria

11 Novembre

Ralph Towner Solo

Ferrara, Torrione San Giovanni, ore 21.30

Ralph Towner: chitarra

12 Novembre

Radio Ritmo, Performance Di Voci E Suoni

Bologna, Piccolo Teatro del Baraccano, ore 17.30

Ideazione di Giambattista Giocoli

Regia e adattamento di Massimo Sceusa

Voci recitanti Angela Malfitano e Massimo Sceusa

Musiche composte ed eseguite da Piero Bittolo Bon, Stefano Dallaporta e Andrea Grillini

12 Novembre

Becca Stevens

Bologna, Bravo Caffè, ore 21.00

Becca Stevens: voce, chitarra, ukulele

Michelle Willis: tasteire, voce

Jordan Perlson: batteria, percussionista

12 Novembre

Kimia Ghorbani & Tarifa + Jam Session

Bologna, Binario 69, ore 22.00

Kimia Ghorbani: voce, daf

Riccardo Morandini: chitarra

David Sarnelli: fisarmonica

Federico Caruso: clarinetto

13 Novembre

Mirra-Ricci “Due Di Noi”

Bologna, Teatro San Leonardo, ore 20.30

Pasquale Mirra: vibrafono, percussioni

Stefano Ricci: disegni

14 Novembre

4 By Monk By 4

Bologna, Teatro Duse, ore 21.15

Kenny Barron, Dado Moroni, Danny Grissett, Cyrus Chestnut: pianoforte

15 Novembre

Yellowjackets

Bologna, Bravo Caffè, ore 22.00

Bob Mintzer: sax

Russel Ferrante: tastiere

Felix Pastorius: basso elettrico

Will Kennedy: batteria

16 Novembre

Casarano – Bardoscia Duo

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21.30

Raffaele Casarano: sassofoni

Marco Bardoscia: contrabbasso

17 Novembre

Hermanos Trio & Horacio “El Negro” Hernandez

Budrio (BO), Teatro Consorziale, ore 21.15

Francesco Cavaliere: chitarra

Max Puglia: chitarra

Nico Di Battista: basso elettrico

Horacio “El Negro” Hernandez: batteria, percussionista

18 Novembre

Miguel Zenòn Quartet

Ferrara, Torrione San Giovanni, ore 21.30

Miguel Zenòn: sax alto

Louis Perdomo: pianoforte

Hans Glawishnig: contrabbasso

Henry Cole: batteria

19 Novembre

Miguel Zenòn Quartet

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 14.00

Miguel Zenòn: sax alto

Louis Perdomo: pianoforte

Hans Glawishnig: contrabbasso

Henry Cole: batteria

19 Novembre

Saggio In Forma Di Concerto / 2

Performance collettiva degli allievi di: Conservatorio “G.B. Martini di Bologna”, Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna, Accademia di Belle arti di Bologna, Liceo Artistico “F. Arcangeli” di Bologna

Bologna, Unipol Auditorium, ore 17.30

Direzione di Pasquale Mirra e Stefano Ricci

19 Novembre

Arsheed – De Martin Duo + Jam Session

Bologna, Binario 69, ore 22.00

Alaa Arsheed: violino

Isaac De Martin: chitarra

INFO

Associazione Bologna In Musica

Tel: 3347560434

E-mail: info@bolognajazzfestival.com

Sito Internet: www.bolognajazzfestival.com

Presidente: Federico Mutti

Direttore Artistico: Francesco Bettini

BIGLIETTI

Rava-Herbert-Guidi; Steve Lehman; Lee Konitz:

posto unico: intero 30 euro, ridotto da 24 a 27 euro

Chick Corea & Steve Gadd:

platea: intero 50 euro, ridotto da 40 a 45 euro

galleria e balconata I: intero 40 euro, ridotto da 32 a 36 euro

balconata II e III: intero 20 euro, ridotto da 16 a 18 euro

I biglietti sono soggetti a diritto di prevendita

RIDUZIONI

Riduzioni del 20% riservata a: Soci Bologna Jazz Card; giovani fino a 26 anni.

Riduzione del 10% riservata a: Soci Touring Club; abbonati annuali TPER Bologna

I biglietti ridotti 20% sono acquistabili in prevendita esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Auditorium Manzoni. Il giorno stesso del concerto i biglietti sono acquistabili presso il teatro di riferimento, presentando il titolo che dà diritto alla riduzione.

I biglietti ridotti 10% sono acquistabili esclusivamente presso le biglietterie dei teatri di riferimento, presentando il titolo che dà diritto alla riduzione.

Le scontistiche non sono cumulabili.

Per gli studenti del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e del Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna: prezzo speciale 10 euro (solo su prenotazione, con acquisto la sera stessa presso il teatro di riferimento).

PREVENDITE

– sul sito www.vivaticket.it e su tutto il circuito VivaTicket

– nelle biglietterie dei teatri Manzoni e Duse

BOLOGNA JAZZ CARD

Socio Young (fino a 26 anni): 10 euro

Socio: 25 euro

Socio Supporter: 50 euro

acquistabile o rinnovabile online nell’area soci del sito www.bolognajazzfestival.com