POUNDER, Faster Than Fire

È già qualche anno che i lavori per i Pounder sono in corso, ma è solo da poco che sono apparsi un demo e infine questo singolo di 3 pezzi. Erano molto attesi, perché la loro formazione include Matt Harvey degli Exhumed, Alejandro Corredor dei Nausea (quelli di Los Angeles) e Tom Draper, attuale chitarrista dei Carcass. Nomi che promettono bene, insomma, ma i risultati non sono del tutto soddisfacenti. Faster Than Fire è di sicuro un disco estremamente piacevole, ma pecca un po’ di mancanza di personalità: ci troviamo davanti a un compendio dell’heavy metal anni Ottanta, che pesca qualcosa da tutte le parti, ad esempio dai primi Metallica, dalla NWOBHM, dagli Accept, dai Savage Grace… si trovano velocità come parti più rock o armonizzazioni di chitarra, come se appunto stessimo parlando di una specie di manuale, lo stesso utilizzato magistralmente dagli Enforcer, coi quali le somiglianze infatti abbondano. E se gli Enforcer – pur piacevoli – risultano molto derivativi, essere derivativi al quadrato è però forse un tantino eccessivo: ripeto, Faster Than Fire va giù come una birra ghiacciata dopo quaranta giorni nel deserto, ma è necessario cercare di distinguersi di più.

Faster Than Fire by Pounder